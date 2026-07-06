Foxconn, nel secondo trimestre i ricavi corrono oltre le stime grazie all'AI

Ma necessario monitorare volatilità geopolitica

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026 Foxconn ha registrato ricavi in forte crescita. In dettaglio, il fatturato del periodo aprile-giugno è aumentato del 39,8% su base annua, raggiungendo i 2.513 miliardi di dollari taiwanesi (78,71 miliardi di dollari USA), su base trimestrale la crescita è stata del 18%.



Il dato ha superato le stime di Reuters/LSEG, che prevedevano 2.372 miliardi di dollari taiwanesi.



L'azienda ha segnalato una forte domanda di prodotti cloud e di rete, trainata dal crescente sviluppo dell'intelligenza artificiale, mentre anche il segmento dell'elettronica di consumo ha registrato una solida crescita.



Nel solo mese di giugno, Foxconn ha registrato ricavi per 821,8 miliardi di NT$, in calo su base mensile del 4,4% ma in crescita su base annua del 52,1%. Si tratta del fatturato più alto mai registrato per lo stesso periodo nella storia.



Guardando al terzo trimestre in corso, l'azienda taiwanese, partner chiave di Nvidia ed Apple , ha affermato che le spedizioni di rack per l'intelligenza artificiale dovrebbero mantenere la crescita e che l'andamento stagionale favorirà le vendite di elettronica di consumo. Tuttavia Foxconn ha messo in guardia sull'impatto della volatilità politica ed economica globale, pur senza specificarne la natura.







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