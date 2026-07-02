Sodexo vola (+6%) dopo rialzo stime ricavi anno

(Teleborsa) - Seduta i rally per Sodexo , la big francese attiva nel settore della ristorazione, che ha presentato i risultati preliminari del terzo trimestre e rivisto al rialzo le stime di fatturato. Il titolo sale di quasi il 6% alla Borsa di Parigi, dopo che l'azienda francese ha annunciato una crescita organica del 2% del fatturato del terzo trimestre, che si è portato a 6,17 miliardi di euro, superando i 6,02 miliardi del consensus.



A livello regionale, l'Europa è cresciuta dello 0,6% a livello organico, mentre il resto del mondo ha registrato una crescita organica del 10,6%. Piatta la crescita organica in Nord America (-0,1%).



"La crescita organica del terzo trimestre è stata superiore alle aspettative, a testimonianza della domanda resiliente in tutto il settore", ha sottolineato il Ceo Thierry Delaporte, aggiungendo "pur avendo iniziato il trimestre con una visione prudente del contesto operativo, siamo stati in grado di mitigare una serie di rischi cogliendo le opportunità in tutto il portafoglio, in particolare in Sodexo Live! Nord America. Stiamo procedendo con urgenza con il nostro piano d'azione per tornare alla crescita, ripristinare la competitività e rafforzare le capacità operative".



Sodexo ha stimato una crescita organica del fatturato per l'intero anno compresa tra l'1,2% e l'1,5%, in rialzo rispetto alla precedente previsione compresa fra 0,5% e 1%. Confermate anche le previsioni sul margine di utile operativo underlying tra il 3,2% e il 3,4%.







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