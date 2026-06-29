CVC Capital Partners acquisirà Irca da Advent International

(Teleborsa) - CVC Capital Partners e Advent hanno annunciato che CVC Capital Partners IX (Fund IX) ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Irca, produttore globale B2B di ingredienti per l’industria alimentare, il food service e i canali artigianali, da Advent.



L’operazione è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari e si prevede che venga completata entro il 4° trimestre del 2026.



Irca, che ha sede in Italia, produce ingredienti ad alto valore aggiunto e prodotti semilavorati per i mercati della pasticceria, della panificazione, del cioccolato e del gelato. La società opera attraverso una piattaforma globale di produzione e distribuzione composta da 19 stabilimenti e oltre 7.000 prodotti, e raggiunge clienti in più di 100 Paesi. Irca serve un’ampia base di clienti nel canale artigianale, nel food service e nell’industria alimentare, che spaziano da panifici e gelaterie locali a operatori internazionali della ristorazione e multinazionali del settore alimentare.



Dall'ingresso di Advent nel capitale, IRCA è diventata leader globale nel settore degli ingredienti, con ricavi in crescita da 370 milioni di euro nel 2021 agli attuali 1,5 miliardi di euro. La società è riconosciuta dal mercato per l'ampiezza della propria offerta, la capacità di innovazione e la cultura che mette al centro il cliente.



Successivamente al closing, CVC collaborerà a stretto contatto con il management di Irca per supportare la prossima fase di crescita della società, con particolare attenzione all’eccellenza operativa nelle attività produttive e nella supply chain, ad acquisizioni add-on mirate e alla prosecuzione dell’espansione internazionale. CVC supporterà inoltre l’accelerazione delle ambizioni di crescita di Irca negli Stati Uniti e nell’area EMEA.











(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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