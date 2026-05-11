La Commissione europea presenta i parametri del nuovo sistema ETS

Previste quote gratuite per il 75% delle emissioni dell'industria

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto oggi i nuovi parametri di riferimento del sistema ETS per lo scambio gratuito di quote di emissione relativo al periodo 2026-2030. Sul nuovo indicatore, che tiene conto degli ultimi sviluppi geopolitici, sarà avviata una consultazione pubblica degli Stati membri prima della sua adozione,



L'aggiornamento del parametro di riferimento - afferma Bruxelles - è un passo fondamentale per determinare il livello di assegnazione gratuita di quote per l'industria europea. Con i parametri di riferimento proposti, l'industria continuerà, in media, a ricevere quote gratuite che coprono circa il 75 % delle emissioni.



Per incentivare l'elettrificazione industriale, l'approccio aggiornato mantiene la copertura delle emissioni indirette derivanti dall'uso dell'energia elettrica in 14 parametri di riferimento. Ciò porta a valori di riferimento più elevati con un impatto finanziario di circa 4 miliardi di euro per il periodo 2026-2030.



L'aggiornamento dei parametri di riferimento è richiesto dalla direttiva ETS ed Integra la proposta di modifica presentata lo scorso 10 aprile, che adatterà e doterà meglio la riserva per rispondere ai futuri sviluppi del mercato, compreso il potenziale restringimento dell'offerta nei prossimi decenni. Insieme, queste misure contribuiranno a sostenere la competitività e la decarbonizzazione dell'industria dell'UE, rafforzando nel contempo ulteriormente la stabilità e la prevedibilità del mercato del carbonio dell'UE.



Tali misure dovrebbero essere considerate anche nel più ampio contesto del riesame dell'EU ETS previsto per luglio 2026, che mira a garantire che l'ETS rimanga adatto al futuro e continui a sostenere l'industria europea nella sua transizione verso la decarbonizzazione.



Nell'ambito dell'attuale sistema ETS, l'assegnazione gratuita di quote è concepita settore per settore sulla base delle prestazioni del 10% delle imprese più virtuose. Tutte le imprese ricevono un livello di quote gratuite, ma quelle che emettono più del parametro di riferimento stabilito dai produttori più puliti devono acquistare quote aggiuntive per coprire tali emissioni. In tal modo, il sistema così concepito premia gli impianti più efficienti e garantisce che l'assegnazione gratuita fornisca un forte incentivo alle industrie che guidano la transizione.

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