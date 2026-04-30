ETS, ok assemblea a bilancio 2025 e dividendo 0,47 euro/azione

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di ETS Engineering and Technical Services (ETS) – società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. mission critical (quali data center, impianti a idrogeno e nucleari), ha esaminato e approvato a maggioranza il Bilancio di esercizio di ETS S.p.A. al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione e dalle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale.



Il Bilancio chiude con un utile netto d’esercizio pari a Euro 3.284.533. Nel corso dell’adunanza, è stato evidenziato come la relazione della società di revisione legale sia stata emessa senza alcun rilievo.

Il Presidente informa altresì che l’incarico conferito alla società di revisione legale permane attualmente in regime di prorogatio, ai sensi della normativa applicabile, fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata per deliberare in merito al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti.



L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell’utile netto, pari a Euro 3.284.533, come segue: Euro 0,273 milioni a riserva legale; Euro 0,712 milioni a utili portati a nuovo; Distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,47 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo di Euro 2,3 milioni.



La distribuzione deliberata corrisponde a un payout ratio di circa il 70% dell’utile netto e a un dividend yield del 9,1% (calcolato sul prezzo di chiusura del 30 marzo 2026).

Il dividendo sarà messo in pagamento secondo il seguente calendario: Data di stacco cedola: 18 maggio 2026; Record date: 19 maggio 2026; Payment date: 20 maggio 2026.

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