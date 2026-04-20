Iran, sicurezza forniture carburanti domani al Consiglio Ue Trasporti

Commissione Ue: "Priorità è carburante per aviazione. Al momento non ci sono carenze"

(Teleborsa) - L'impatto e i recenti sviluppi geopolitici in Medio Oriente sul sistema e sul settore dei trasporti dell'Ue saranno al centro della videoconferenza informale dei ministri dei Trasporti dell'Unione europea convocata per domani dalla presidenza cipriota dell'Ue. Il focus delle discussioni – secondo quanto hanno sapere fonti della presidenza di turno – sarà sulla sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti.



L'obiettivo – spiegano le fonti – è preservare la connettività tra tutti i sistemi di trasporto in Europa ed evitare risposte non coordinate e frammentate a livello nazionale. I rincari dei trasporti, i rialzi dei prezzi, in particolare sul kerosene stanno, infatti, continuando ad aumentare le pressioni sul settore del trasporto aereo e le misure già messe in campo da alcuni paesi.



Anche se, per il momento, l'Ue – grazie a una capacità significativa di raffinazione del petrolio, seppur non sufficiente a coprire l'intero fabbisogno – non sta fronteggiando penurie di carburanti, la Commissione europea si sta preparando ad affrontare "diversi scenari".



"Non c'è alcuna carenza di carburante per gli aerei nell'Ue al momento" ha ribadito la portavoce della Commissione europea, Eva Hrncirova, nel corso della riunione quotidiana con la stampa. Il gruppo di coordinamento sul petrolio "si riunirà nuovamente alla fine di questa settimana – ha comunicato la portavoce –. La disponibilità di carburanti per l'aviazione – ha aggiunto – è ovviamente una priorità ed è importante sottolineare che, qui nell'Unione europea, disponiamo anche di una significativa capacità di raffinazione del petrolio greggio e di produzione di carburante per aerei" e "ci stiamo preparando a possibili azioni. Tuttavia, tutto dipende dall'evoluzione della situazione. Allo stato attuale, non si registrano carenze di carburante nell'Ue".

















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