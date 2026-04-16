Autotrasporto, il MIT convoca il Comitato Trasportatori Siciliani

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Regione Siciliana, facendo seguito alla richiesta avanzata dal Comitato Trasportatori Siciliani (CTS), ha convocato per il 22 aprile alle ore 17.00 un confronto dedicato.



L’iniziativa si inserisce nell’impegno del MIT a garantire ascolto e attenzione alle istanze provenienti dai territori, in una fase complessa per il settore dell’autotrasporto merci e per l’intera filiera logistica.



Al centro del confronto la liquidazione della prima annualità del Sea Modal Shift, la destinazione delle risorse ETS per le annualità 2026 e 2027 e la prospettiva di rendere strutturale la misura o prorogarla attraverso l’utilizzo degli introiti derivanti dalle quote ETS.



Il MIT ribadisce la volontà di assicurare un dialogo tempestivo e concreto, orientato a sostenere la competitività delle imprese e la continuità operativa del sistema logistico nazionale.

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