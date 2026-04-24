Milano 12:38
47.473 -0,91%
Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
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Londra 12:38
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Francoforte 12:38
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Londra: in calo ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo ConvaTec Group
Seduta in ribasso per la società di prodotti e tecnologie medicali, che mostra un decremento del 2,94%.
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