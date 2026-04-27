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Londra: in calo Intertek Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Intertek Group
Ribasso composto e controllato per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.
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