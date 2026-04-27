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Londra: in calo Intertek Group
Migliori e peggiori
,
In breve
27 aprile 2026 - 09.50
Ribasso composto e controllato per il
gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia
, che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.
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