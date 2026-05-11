Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che presenta una flessione del 2,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che JD Sports Fashion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,18%, rispetto a -1,12% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di JD Sports Fashion è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,745 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 0,7275. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,7625.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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