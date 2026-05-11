Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che presenta una flessione del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che JD Sports Fashion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,18%, rispetto a -1,12% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di JD Sports Fashion è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,745 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 0,7275. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,7625.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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