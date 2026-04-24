Milano 15:19
47.615 -0,61%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 15:19
10.413 -0,42%
Francoforte 15:19
24.173 +0,07%

Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion
Pressione sul rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che tratta con una perdita del 3,58%.
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