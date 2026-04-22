Londra: brusca correzione per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Si muove in perdita il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,50% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di JD Sports Fashion rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di JD Sports Fashion. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,7517 sterline. Primo supporto visto a 0,7154. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,7011.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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