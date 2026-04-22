Londra: brusca correzione per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Si muove in perdita il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,50% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di JD Sports Fashion rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di JD Sports Fashion . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,7517 sterline. Primo supporto visto a 0,7154. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,7011.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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