Londra: scambi in positivo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a JD Sports Fashion rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di JD Sports Fashion mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,7785 sterline. Rischio di discesa fino a 0,7643 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,7927.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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