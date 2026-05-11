Londra: scambi negativi per Burberry
(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,89%, rispetto a -1,18% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni di breve periodo della casa di moda britannica sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,09 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 11,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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