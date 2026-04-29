Londra: calo per Burberry

(Teleborsa) - Sottotono la maison del lusso inglese , che passa di mano con un calo del 2,99%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Burberry rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo della casa di moda britannica sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,61 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 11,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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