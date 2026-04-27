Londra: scambi al rialzo per Burberry

(Teleborsa) - Balza in avanti la maison del lusso inglese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Burberry rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 11,79 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 11,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 11,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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