Madrid: scambi negativi per Indra
(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un ribasso dell'1,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 50,41 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 49,03. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 48,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```