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Madrid: scambi negativi per Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 09.50
Si muove verso il basso la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una flessione dell'1,90%.
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