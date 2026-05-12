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Madrid: scambi negativi per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Indra
Retrocede la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un ribasso del 2,07%.
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