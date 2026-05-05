Shopify: ricavi trimestrali balzano a 3,17 miliardi di dollari (+34%), GMV oltre i 100 miliardi

(Teleborsa) - Shopify ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 3,17 miliardi di dollari (+34% anno su anno), superando le stime di consenso di 3,09 miliardi. Il volume lordo di merce (GMV) ha raggiunto 100,74 miliardi di dollari (da 74,75 miliardi nel primo trimestre 2025), segnando per la prima volta il superamento della soglia dei 100 miliardi in un singolo trimestre. I ricavi ricorrenti mensili (MRR) sono saliti a 212 milioni (da 182 milioni). Il reddito operativo è più che raddoppiato a 382 milioni di dollari (da 203 milioni), con un free cash flow margin al 15%.



Titolo penalizzato nel premarket da una guidance per il secondo trimestre giudicata prudente: Shopify prevede per il secondo trimestre una crescita dei ricavi nell'ordine delle "alte venti percentuali", al di sotto del tasso del primo trimestre, con gross profit in crescita a metà venti percentuali e free cash flow margin nella metà dei teen.



Il Presidente Harley Finkelstein ha commentato: "Shopify è entrata nell'era dell'AI con un chiaro vantaggio: una crescita forte e duratura e due decenni di intelligenza commerciale. Questo ci colloca in una categoria a parte, e stiamo per vedere quel vantaggio moltiplicarsi per tutto il 2026".



Il CFO Jeff Hoffmeister ha sottolineato la qualità della crescita: "Il primo trimestre ha registrato una crescita trasversale su geografie, dimensioni dei merchant e canali. È la piattaforma che si consolida".

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