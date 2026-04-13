New York: violenta contrazione per General Mills
(Teleborsa) - In forte ribasso il venditore di prodotti alimentari di marca, che mostra un -4,03%.
Lo scenario su base settimanale di General Mills rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di General Mills mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 33,59 USD con area di resistenza individuata a quota 35,18. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 33,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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