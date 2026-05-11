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Parigi: si concentrano le vendite su Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Renault
Seduta in ribasso per la casa automobilistica francese, che mostra un decremento del 3,15%.
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