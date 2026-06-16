Parigi: si concentrano le vendite su Renault

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica francese , che tratta con una perdita del 2,78%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Renault è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,52. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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