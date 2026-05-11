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Perde D'Amico sul mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Perde D'Amico sul mercato di Piazza Affari
Ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta in perdita dell'8,88% sui valori precedenti.
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