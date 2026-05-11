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/ Perde D'Amico sul mercato di Piazza Affari
Perde D'Amico sul mercato di Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 09.35
Ribasso per il
leader mondiale nel trasporto marittimo
, che tratta in perdita dell'8,88% sui valori precedenti.
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