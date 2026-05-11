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Piazza Affari: accelera il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: accelera il comparto sanitario italiano
Avanza con forza l'indice delle aziende sanitarie, che continua gli scambi a 186.145,56 punti.
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