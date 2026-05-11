Piazza Affari: exploit di Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che mostra una salita bruciante dell'8,88% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Alerion Clean Power è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,07 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,72. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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