Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Alerion Clean Power . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Alerion Clean Power evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,78 Euro. Primo supporto a 22,08. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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