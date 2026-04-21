Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Alerion Clean Power. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Alerion Clean Power evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,78 Euro. Primo supporto a 22,08. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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