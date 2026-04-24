Milano 9:39
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Dow Jones 23-apr
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Londra 9:39
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Piazza Affari: calo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Alerion Clean Power
Retrocede la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un ribasso del 3,04%.
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