Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Alerion Clean Power è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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