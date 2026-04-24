Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Alerion Clean Power è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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