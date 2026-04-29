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Alerion Clean Power, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 09.35
Protagonista la
società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,08%.
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