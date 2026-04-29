Piazza Affari: sviluppi positivi per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Protagonista la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Alerion Clean Power classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,23 Euro e primo supporto individuato a 27,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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