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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Zignago Vetro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Zignago Vetro
Retrocede molto il produttore di contenitori in vetro, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,52%.
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