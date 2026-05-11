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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Zignago Vetro
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 12.30
Retrocede molto il
produttore di contenitori in vetro
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,52%.
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