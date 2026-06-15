Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:13
30.531 +3,02%
Dow Jones 21:13
51.806 +1,18%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Piazza Affari: giornata depressa per Zignago Vetro

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di contenitori in vetro, che tratta con una perdita del 2,40%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zignago Vetro rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,957 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,607. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,307.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```