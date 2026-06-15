Piazza Affari: giornata depressa per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di contenitori in vetro , che tratta con una perdita del 2,40%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zignago Vetro rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve della società industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,957 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,607. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,307.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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