Piazza Affari: si concentrano le vendite su Zignago Vetro
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di contenitori in vetro, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Zignago Vetro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,42%, rispetto a -1,44% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve della società industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,243 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,083. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,403.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```