Piazza Affari: profondo rosso per Leonardo

(Teleborsa) - Ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che passa di mano in perdita del 4,50%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del contractor italiano nel settore Difesa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 49,86 Euro. Prima resistenza a 52,39. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 48,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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