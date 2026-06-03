Piazza Affari: rosso per Leonardo
(Teleborsa) - Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta con una perdita del 2,69%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Leonardo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del contractor italiano nel settore Difesa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51,65. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 50,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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