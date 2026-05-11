Piazza Affari: seduta difficile per D'Amico

(Teleborsa) - Retrocede molto il leader mondiale nel trasporto marittimo , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,88%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di D'Amico subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico di breve periodo di D'Amico mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,882 Euro. Rischio di discesa fino a 8,007 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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