Milano 16:41
49.511 +0,45%
Nasdaq 16:41
29.239 +0,02%
Dow Jones 16:41
49.646 +0,07%
Londra 16:41
10.272 +0,38%
Francoforte 16:40
24.289 -0,20%

Renk, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Renk, quotazioni in calo a Francoforte
Ribasso per Renk, che passa di mano in perdita del 4,06%.
Condividi
```