Francoforte: rosso per Renk

(Teleborsa) - Rosso per Renk , che sta segnando un calo dell'1,80%.



La tendenza ad una settimana di Renk è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48,16 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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