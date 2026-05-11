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Si muove in ribasso Avio a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Si muove in ribasso Avio a Piazza Affari
Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano in perdita del 4,48%.
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