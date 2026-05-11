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/ Si muove in ribasso Avio a Piazza Affari
Si muove in ribasso Avio a Piazza Affari
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11 maggio 2026 - 09.35
Ribasso per l'
azienda aerospaziale italiana
, che passa di mano in perdita del 4,48%.
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