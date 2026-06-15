Piazza Affari: scambi negativi per Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda aerospaziale italiana , che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,63 Euro. Primo supporto visto a 35,81. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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