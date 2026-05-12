Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un 0%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7766, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7793. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7754.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)