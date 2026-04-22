Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,32%.
Le tendenza di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,7829. Supporto stimato a 0,779. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,7868.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)