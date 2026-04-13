Milano 11:15
47.309 -0,63%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:15
10.566 -0,32%
Francoforte 11:15
23.596 -0,87%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

La giornata del 10 aprile è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 10.553,8.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.658,9 e primo supporto individuato a 10.398,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.919.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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