Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile
La giornata del 10 aprile è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 10.553,8.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.658,9 e primo supporto individuato a 10.398,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.919.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)