Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice nipponico, che chiude con una variazione percentuale dello 0,70%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 60.008. Rischio di discesa fino a 58.836 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 61.180.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)