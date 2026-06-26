Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 22:00
29.118 -1,09%
Dow Jones 22:03
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Londra 17:35
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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,09%

Il Dow Jones chiude a 51.873,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,09%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 51.873,95 punti.
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