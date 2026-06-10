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Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,87%

Il Dow Jones chiude a 49.919,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,87%
Giornata da dimenticare per l'indice dei colossi USA, che riporta un -1,87% e termina gli scambi a 49.919,09 punti.
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