BPER, JPMorgan ha una quota potenziale del 5,85%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 5,846% in BPER Banca . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 aprile 2026.



In particolare, il 2,312% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 2,528% sono Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,001% sono Call option con data di scadenza 02/08/2027, l'1,004% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/11/2026 e il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029.

Condividi

```