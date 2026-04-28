Piazza Affari: positiva la giornata per BPER Banca

(Teleborsa) - Bene l' istituto di credito emiliano , con un rialzo del 2,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER Banca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la Banca emiliana rispetto all'indice.





La tendenza di breve di BPER Banca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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