Piazza Affari: positiva la giornata per BPER Banca
(Teleborsa) - Bene l'istituto di credito emiliano, con un rialzo del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER Banca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la Banca emiliana rispetto all'indice.
La tendenza di breve di BPER Banca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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