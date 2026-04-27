BPER, JPMorgan ha una quota potenziale del 6,09%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 6,0889% in BPER Banca . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 21 aprile 2026.



In particolare, l'1,062% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 4,024% sono obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,001% sono Call option con data di scadenza 02/08/2027; Put Option con data di scadenza 18/12/2026, l'1,001% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 02/10/2026 e il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese

tra il 21/12/2028 e 31/07/2029.

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